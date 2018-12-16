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Polisin intihardan vazgeçirdiği kadın sinir krizi geçirdi!

Üst geçitte ağlayan ve ayaklarını aşağı sarkıtan kadını görenler, polisi aradı. İntihardan vazgeçirilen kadın, sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 14:33
Polisin intihardan vazgeçirdiği kadın sinir krizi geçirdi!

Olay, öğle saatlerinde, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Ekonomik sıkıntıları olduğu öğrenilen işsiz Semiha A., çevre yoluna atlayıp, yaşamına son vermek için üst geçide çıktı. Korkulukları tutarken, ayaklarını aşağı sarkıtan ve gözyaşı döken kadını görenler, polise haber verdi.

Çevredekiler, polis gelene kadar, aşağı inmesi için Semiha A.'yı ikna etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, üst geçide çıktı. Semiha A. ile bir süre konuşan ekipler, intihardan vazgeçen kadını korkuluklardan uzaklaştırdı. Sinir krizi geçiren Semiha A., sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Polisin intihardan vazgeçirdiği kadın sinir krizi geçirdi!
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