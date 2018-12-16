Son dakika: Cenaze dönüşü korkunç kaza! Ölenler var

Kürtün ilçesinin Sarıbaba köyündeki bir yakınının cenazesinden dönen Mehmet Ali Aydın'ın (71) kullandığı 29 AR 137 plakalı hafif ticari araç, Gürgenli köyü yakınlarında yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü ve araçtaki eşi Hamdiye Aydın'ın (65) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çiftin cesetleri, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince uçurumdan alınarak Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.