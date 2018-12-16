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’ye örnek proje ’den

Valiliği kamu kurumlarında kullanılmayan malzemeleri sitesinde paylaşıyor. Diğer kamu kurumları buradan ihtiyacı olan malzemeleri alıyor.

Giriş Tarihi: 16.12.2018
Türkiye’ye örnek proje Düzce’den
Düzce Valiliği kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması için malzeme paylaşım sitesi kurdu. Sitede kamu kurumlarında çalışan ve kullanılmayan malzemeler internet sitesine yükleniyor, ihtiyacı olan kurum malzemeyi buradan tedarik ediyor. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek bu uygulamanın Türkiye geneline yayılması için çalışma yapacaklarını söyledi. Vali Dağlı "Bizim için fazla bir malzeme olabilir ama başka bir kurumumuzun bu malzemeye ihtiyacı olabilir ancak ödenek yetersizliğinden alamadığı bir malzeme olabilir.
Örneğin, bir fotokopi makinesi diyelim bizde lazım değil ama başka bir okulumuz için gerekli olabilir" dedi.
Bugüne kadar ise kurumlar arasında 49 kalemde 548 adet malzemenin kurumlar arasında aktarımının yapıldığı site içinde şu anda ise 209 kalemde 2 bin 698 adet malzemenin olduğu belirtildi.
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Türkiye’ye örnek proje Düzce’den
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