Üç tinerci dehşet saçtı

İstanbul'da, 3 tinercinin kırık şişeli saldırısına uğrayan polis memuru boynundan yaralandı. Doğum gününü kutladıkları kız arkadaşını taksiye bindirdiği sırada memura saldıran 3 tinerci gözaltına alındı.Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Ahmet Faruk Ağır (25), önceki akşam doğum günü olan kız arkadaşı A.T ile Beşiktaş'ta buluştu. Ağır, kutlamanın ardından gece 02.30 sıralarında Sinan Paşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi üzerinde kız arkadaşıyla yürümeye başladı. Ekmek arası köfte alan genç polis ve kız arkadaşının önü bir kişi tarafından kesildi. Ağır'ın elindeki ekmek arası köfteyi zorla alan kişi, saldırgan bir tavırla para da istedi. Polisin tepki göstermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Polisin müdahale etmek istemesi üzerine de şüpheli kaçarak uzaklaştı.Kısa bir süre sonra polis memuru Ağır'ın kız arkadaşını taksiye bindirdiği sırada, aralarında kendisinden para isteyen kişinin de bulunduğu 3 kişi, ellerindeki kırık şişe parçalarıyla saldırdı. Saldırganlardan biri, polis memurunun boynunu kırık şişe camıyla kesti. Genç polis boynunda oluşan derin kesi nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan 3 kişi kaçtı. Polis memuru Ağır, Şişli Etfal Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alınırken, Beşiktaş Araştırma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Güvenlik kamera görüntülerinden saldırgan 3 kişinin kimliği belirlendi. 3 kişinin bölgede tiner kullanan madde bağımlısı kişiler olduğu kaydedildi. Yapılan araştırmada, polis memuruna ilk saldıran kişinin Serdar D. olduğu, yanındaki kişilerin de A.S. ve Veysi U. adlı kişiler olduğu belirtildi. Polisin boynunu kesen kişinin de Veysi U. olduğu saptandı. Polis yaptığı operasyonla, kasten yaralamadan kaydı bulunan A.S, hırsızlıktan kaydı olan Serdar D. ve hırsızlık ve yankesicilikten kaydı buluna Veysi U.'yu gözaltına aldı.Hastanede ameliyat olan polis memurunun tedavisinin sürdüğü bildirildi.