Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 15 ton hamsi yola döküldü

15 ton yola döküldü

Kapağı açılan tır kasasındaki 15 ton yola döküldü. 'nın ilçesinde yaşanan olayın ardından belediye ekipleri iş makineleriyle yolu temizledi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 03:31
15 ton hamsi yola döküldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, hamsi yüklü bir tırın kapağının açılması sonucu 15 ton balık yola saçıldı.

İznik-Adapazarı kara yolunun 1. kilometresinde seyreden Ferhat Altun idaresindeki 55 AFK 72 plakalı tırın kasasının arka kapağı henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı. Bunun üzerine kasada bulunan 15 ton hamsi yola döküldü.

Yolun kısmen trafiğe kapanmasının ardından bölgede çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolun güvenliği sağladı. İznik Belediyesi görevlileri ise balıkları iş makinesiyle toplayıp kamyonlara yükleyerek temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan, hamsilerin Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Samsun'daki yem fabrikalarına götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
15 ton hamsi yola döküldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN