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'da direğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 31 yaşındaki bir genç feci şekilde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 16:50
Aydın'da direğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza saat 15:20 sıralarında Kuyucak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yönetimindeki motosikletle seyir halinde olan 31 yaşındaki Mehmet Ö. Bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Yol kenarındaki direğe çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Ö.'yü kurtarmak için çevredekiler hemen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirip yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın'da direğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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