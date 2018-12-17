Aydın'da direğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza saat 15:20 sıralarında Kuyucak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yönetimindeki motosikletle seyir halinde olan 31 yaşındaki Mehmet Ö. Bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Yol kenarındaki direğe çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Ö.'yü kurtarmak için çevredekiler hemen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirip yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.