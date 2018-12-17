Bağcılar'da koca dehşeti

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar Tabya Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık 2 ay önce 25 yıllık kocası Hakkı T.'den (48) ayrılmaya karar veren Meral T.(45) annesinin Bağcılar'daki evine yerleşti. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan Meral T., sokakta kocasının kendisini beklediğini gördü. Araçtan inen Hakkı T., Meral T'ye kurşun yağdırdı. Ardından elindeki silahı çenesine dayayan Hakkı T. intihara teşebbüs etti.Silah seslerini duyan komşular polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Meral T.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Hakkı T. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.