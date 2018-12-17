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Bağcılar'da koca dehşeti

Bağcılar'da boşanmak isteyen karısına kurşun yağdıran şahıs, intihara teşebbüs etti. Olayda kadın hayatını kaybederken, intihara teşebbüs eden şahsın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 17:03
Bağcılar'da koca dehşeti
Edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar Tabya Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık 2 ay önce 25 yıllık kocası Hakkı T.'den (48) ayrılmaya karar veren Meral T.(45) annesinin Bağcılar'daki evine yerleşti. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan Meral T., sokakta kocasının kendisini beklediğini gördü. Araçtan inen Hakkı T., Meral T'ye kurşun yağdırdı. Ardından elindeki silahı çenesine dayayan Hakkı T. intihara teşebbüs etti.

Silah seslerini duyan komşular polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Meral T.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Hakkı T. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Bağcılar'da koca dehşeti
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