Bir umut ‘Öykü’sü

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İzmır'de yaşayan ve kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da ilik nakli kampanyası başlatıldı. Türkiye'de düzenlenen kampanyaya verilen destek ise bazı sanatçıların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikte hızla artıyor."Önümüzde 2,5 ay gibi bir zaman var" diyen anne Eylem Yazıcı, şöyle konuştu: "İlik naklini sadece Öykü için istemiyoruz. Bu durumda olan tüm çocuklar umutla bekliyor. Kampanyamız sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da sürüyor. Kanada, ABD, Fransa ve Almanya'da da Kızılhaç ve gönüllü kuruluşların desteğiyle bağış kampanyası başlattık." AA