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Çarpıp kaçan sürücüyü kırık ayna yakalattı

’da yayaya çarptıktan sonra hayati tehlikesi bulunan yayayı orada bırakarak olay yerinden kaçan sürücüyü kırık ayna parçaları yakalattı.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 09:58
Çarpıp kaçan sürücüyü kırık ayna yakalattı

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Yenişehir Mahallesi'nde akşam saatlerinde yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücüyü kırık ayna parçaları yakalattı.

Edinilen bilgiye göre, yayaya çarptıktan sonra kazaya karışan araç olay yerinden ayrılmıştı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu olayda aracın tespiti için Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı.

İNCELEMELER YAPILDI

Kaza esnasında ikinci bir kazaya mahal verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması ve olay yerinin detaylı incelenmesi için işlemler yapıldı. Araçtan düşebilecek parçaların tespiti ile detaylı kamera araştırması talimatı verildi.

ARAÇTAN DÜŞEN AYNA YAKALATTI

Cumhuriyet Savcısı Baki Yiğit Çakmakkaya tarafından yürütülen soruşturmada araçtan düşen ayna parçasından yola çıkılarak araç hakkında bilgi edinildiği öğrenildi. Kamera araştırmalarının derinleştirilmesi üzerine tespit edilen sürücü Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çarpıp kaçan sürücüyü kırık ayna yakalattı
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