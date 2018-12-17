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'deki operasyonu

'deki operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 12:20
Denizli'deki uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Pamukkale ilçesinde 11 Aralık'ta sokak satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına aldığı 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen zanlıların hepsi tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 aydır sürdürülen takibin ardından, 11 Aralık'ta adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 160 gram eroin, 92 adet uyuşturucu hap, 8 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 19 bin 800 lira sahte banknot ile uyuşturucu madde ticaretinden sağlandığı belirtilen 9 bin 220 lira ele geçirilmişti.

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Denizli'deki uyuşturucu operasyonu
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