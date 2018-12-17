Düğün salonunda etli yemek kavgası

BUGÜN NELER OLDU

Küçükçekmece'de damat HasanT. hayatının enmutlu günü içinEla Düğün ToplantıSalonu ve organizasyonşirketi ile anlaştı.24 Mayıs 2015'teki düğün için 2 Kasım 2014'te yemekli düğün için 14 bin 500 TL'ye sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre 600 kişilik yemek menüsünde ana yemek "et kavurma" olacaktı. Ancak düğün sırasında iddiaya göre sözleşmenin aksine, 'mantarlı et sote' ikram edildi. Tereyağlı pilav da iyi pişmemişti. Mevsim meyvesi yoktu, salata özensiz, pasta bayattı. Düğün sahipleri, yemek ikramı sırasında birçoğu salondan ayrılan misafirlere karşı büyük mahcubiyet yaşadı.Damat Hasan T. dava açtı. Damat, yemeklere bilirkişi incelemesi yaptırdı. Davalı şirket ise, olan bitenin menü karışıklığından ibaret olduğunu savunarak suçu yemek firmasına attı. Davanın son duruşmasında Bakırköy Tüketici Mahkemesi tanıkları dinledi. Mahkeme davacının diğer tanıklarının dinlenmesi için davetiye çağrılmasına ve davalı organizasyon şirketinin olay tarihinde işletmecinin kim olduğunun tespitinin vergi dairesinden sorulmasına karar vererek davayı erteledi.