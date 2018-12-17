Emekli asker cinnet getirdi: 3 ölü

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Burdur'da emekli astsubay, tartıştığı eşini ve kızını öldürdükten sonra başına ateş ederek yaşamına son verdi.Alınan bilgiye göre, Burç Mahallesi'nde oturan Muzaffer Danış (50) ile eşi Nilüfer Danış (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Muzaffer Danış, tabanca ile eşi Nilüfer ve kızı Gizem Danış'ı (18) silahla vurarak öldürdü. Daha sora başına ateş eden Danış yaşamına son verdi. Üç çocuk babası olan Danış'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü bildirildi. Danış'ın iki çocuğunun olay sırasında evde olmadığı belirtildi.