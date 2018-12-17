Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı

'da uyuşturucudan gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı

’a hap getirirken yakalanarak adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, tutuklandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 17:41
Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, baba A.N. ile (55) oğlu F.S.'nin (27) il dışında uyuşturucu hap getireceği yönünde ihbar alması üzerine çalışma başlattı. Karaman-Ereğli karayoluna bekleyen polis ekipleri, baba ve oğlunun içinde bulunduğu aracı şehre girerken durdurdu. Araçta arama yapan polis, 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN