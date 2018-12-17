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atanan fabrikanın yetkilileri tutuklandı

'ın Çerkezköy ilçesinde () ile irtibatı olduğu gerekçesiyle atanan fabrikanın sahipleri ve yetkililerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 23:20 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 23:24
Kayyum atanan fabrikanın yetkilileri tutuklandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikaya örgütle irtibatı olduğu gerekçesiyle kayyum atandı.

ÖNCE GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, şirket yetkilileri ve sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İKİSİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlılardan Ö.E. savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.S. ve T.S. tutuklanırken, H.S. ve M.M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari durumda olan Ü.G.S.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Kayyum atanan fabrikanın yetkilileri tutuklandı
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