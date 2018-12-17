Ödüllü piyanist yine İstanbul’da

BUGÜN NELER OLDU

SABAH ve Daily SABAH'ın medya sponsoru olduğu, Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de gerçekleşen İstanbul Resitalleri sezonun son konserinde Çin asıllı Amerikalı piyanist Claire Huangci'yi ağırladı. 3. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşan Claire Huangci, bir kez daha dinleyenleri kendisine hayran bıraktı. 10 yaşında "Harika Çocuk" olarak ABD Başkanı Bill Clinton için özel bir konserde çalan, Chopin Magazine'nin "Tsunami etkisi yaratıyor" diye tanımladığı sanatçı, dünyanın en prestijli uluslararası piyano yarışmalarından 2018 Geza Anda'da elde ettiği birincilikle adından sıkça bahsettirmişti. Sanatçı, 3. kez geldiği İstanbul Resitalleri'nde klasik müzik ziyafeti verdi.