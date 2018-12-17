Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ödüllü piyanist yine İstanbul’da

Ödüllü piyanist yine ’da

MAGAZİN SERVİSİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.12.2018
Ödüllü piyanist yine İstanbul’da
SABAH ve Daily SABAH'ın medya sponsoru olduğu, Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de gerçekleşen İstanbul Resitalleri sezonun son konserinde Çin asıllı Amerikalı piyanist Claire Huangci'yi ağırladı. 3. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşan Claire Huangci, bir kez daha dinleyenleri kendisine hayran bıraktı. 10 yaşında "Harika Çocuk" olarak ABD Başkanı Bill Clinton için özel bir konserde çalan, Chopin Magazine'nin "Tsunami etkisi yaratıyor" diye tanımladığı sanatçı, dünyanın en prestijli uluslararası piyano yarışmalarından 2018 Geza Anda'da elde ettiği birincilikle adından sıkça bahsettirmişti. Sanatçı, 3. kez geldiği İstanbul Resitalleri'nde klasik müzik ziyafeti verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ödüllü piyanist yine İstanbul’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN