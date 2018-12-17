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çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ On Numara 17 Aralık bilet sorgulama – haberler

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 17 Aralık On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, sonuçlar belli olduğu anda haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte On Numara çekilişi ile ilgili tüm detaylar ve haberleri…

Giriş Tarihi: 17.12.2018 20:02
On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ On Numara 17 Aralık bilet sorgulama – Son dakika haberler

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (17 Aralık 2018) On Numara çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek On Numara çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara sonuçları sonuçları her Pazartesi akşamı çekilerek açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta 853. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen kişi sayısı beş olmuştu ve bu vatandaşlar da 84.465,85 TL ikramiye kazanmıştı.

Çekiliş sonuçları sorgulama sayfası...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ On Numara 17 Aralık bilet sorgulama – Son dakika haberler
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