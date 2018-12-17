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Ormanlık alanda

'nın Ortaca ilçesinde, 40 yaşındaki Eyüp B. ormanlık alanda boynuna ip bağladıktan sonra kayalıklardan aşağıya atlayarak etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 07:28 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 07:29
Ormanlık alanda intihar

Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı ekpileri, dün akşam saatlerinde Eyüp Bostanoğlu'nun intihar edeceği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, önce Eyüp Bostanoğlu'nun kaldığı oteli ve sonra da araç kiraladığı şirketi tespit etti. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma, 48 E 8604 plakalı kiralık otomobili GPS sisteminden Gökbel Mahallesi İztuzu Caddesi üzerinde park halinde olduğunu belirledi. Otomobilin bulunduğu yerde ormanlık alana giren jandarma, yaklaşık yarım saat sonra kayalıklarda iple asılı şekilde Eyüp Bostanoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Eyüp Bostanoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Eyüp Bostanoğlu'nun kız kardeşine intihar edeceğini yönünde mesaj attığı da öğrenildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Ormanlık alanda intihar
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