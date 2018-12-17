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Son dakika haberi: Barajda sular çekilince ortaya çıkanlar görenleri hayrete düşürdü!

'ın ilçesinde yaşanan son dakika olayı görenleri hayrete düşürdü. Baraj gölünün su seviyesinin düşmesi ile birlikte mezarlık olduğu değerlendirilen alan defineciler tarafından talan edildi. Etrafa parçaları yayıldı. İşte şok eden o görüntüler...

Giriş Tarihi: 17.12.2018 11:22
Son dakika haberi: Barajda sular çekilince ortaya çıkanlar görenleri hayrete düşürdü!

'ın ilçesinde yaşanan olaylar birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Bulunan baraj gölünde su seviyesinin düşmesi ile birlikte mezarlık olduğu değerlendirilen alan defineciler tarafından adeta talan edilirken, etrafa parçaları yayıldı.

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Son dakika haberi: Barajda sular çekilince ortaya çıkanlar görenleri hayrete düşürdü!
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