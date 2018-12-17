Son dakika haberi: Barajda sular çekilince ortaya çıkanlar görenleri hayrete düşürdü!
Tokat'ın Almus ilçesinde yaşanan son dakika olayı görenleri hayrete düşürdü. Baraj gölünün su seviyesinin düşmesi ile birlikte mezarlık olduğu değerlendirilen alan defineciler tarafından talan edildi. Etrafa kemik parçaları yayıldı. İşte şok eden o görüntüler...
Giriş Tarihi: 17.12.2018 11:22
Tokat'ın Almus ilçesinde yaşanan olaylar birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Bulunan baraj gölünde su seviyesinin düşmesi ile birlikte mezarlık olduğu değerlendirilen alan defineciler tarafından adeta talan edilirken, etrafa kemik parçaları yayıldı.