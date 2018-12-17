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kaç gün olacak? ne zaman kutlanacak?

2019'a günler kala en çok merak edilen sorulardan birisi de ' kaç gün olacak?' olarak öne çıkıyor. Yılbaşı gecesi ve ertesi günlerde plan, programlarını ona göre yapacak olan yurttaşlar yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki, ne zaman kutlanacak ve kaç gün tatil olacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 17.12.2018 11:50
Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 2019 Yılbaşı ne zaman kutlanacak?

Yılbaşı için heyecan dorukta. Milyonlarca çalışan yurttaş Google üzerinden 'Yılbaşı tatili kaç gün olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Planlarını buna göre şekillendirecek olan bireyler, yılbaşı tatilini oldukça merak ediyor. Peki, bu yıl yılbaşı tatili 4 gün olacak mı? Yılbaşı hangi gün kutlanacak? Konuya yönelik bilgileri haberimizin detaylarından bulabilirsiniz.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Takvime göre Yılbaşı tatili 1 Ocak Salı gününe denk geliyor.

1 Ocak Salı gününü hafta sonundan ve pazartesi günü ile birleştirenler toplamda 4 günlük süreyle tatil yapmış olacak.

Eğer, kamu kurum ve kuruluşlarında da 31 Ocak günü tatil ilan edilirse memurlar da 4 günlük süre ile tatil yapacak.

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Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 2019 Yılbaşı ne zaman kutlanacak?
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