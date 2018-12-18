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14 yaşında 8.5 aylık hamile

'da 14 yaşında 8.5 aylık hamile bir kız çocuğu hastaneye başvurunca kocasıyla birlikte çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 09:53
14 yaşında 8.5 aylık hamile
Adana'da 14 yaşında 8.5 aylık hamile bir kız çocuğu hastaneye gelince, kocasıyla birlikte çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Afre Mehli (14) ve Fedi Hacyusuf (21) 1 yıl öne evlenip Suriye'de yaklaşık 8 yıldır süren iç savaştan kaçarak, bir süre önce Halep'ten Adana'ya geldi. Afre Mehli bu evlilikten hamile kaldı. 8.5 aylık hamile olan Mehli bugün de rahatsızlanınca kocasıyla Adana Doğum Hastanesi'ne gitti.

Doktor kız çocuğunun kimliğine baktığında 14 yaşında olduğunu görünce muayene edip polise de haber verdi. Hastaneye gelen polis Türkiye'de 18 yaşından küçük kızların evlenmesi suç olduğu için kocayı ve ailesi ile eşini çocuk şube müdürlüğüne götürdü. Kocanın Suriye'de evlendiklerini, orada 12 yaşından sonra evlenmenin serbest olduğunu Türkiye'deki yasaları bilmediğini söylediği öğrenildi.

Afre Mehli'nin ise anne ve babasının kendisini evlendirdiğini, Suriye'de herkesin küçük yaşta evlendiğini söylediği ileri sürüldü. Fedi Hacyusuf ve ailesi hakkında adli işlem başlatıldı.
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14 yaşında 8.5 aylık hamile
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