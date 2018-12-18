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Analık parasına bile göz diktiler

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018
Analık parasına bile göz diktiler
SGK'ya başvuran annelerin hak kazandığı doğum yardımı paralarını ceplerine indiren 2'si kadın 6 sanığa, dolandırıcılık, resmi belge düzenlemede yalan beyan ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 266 yıla kadar hapis cezaları istemiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre; doğum yardımı parasına hak kazanan sigortalı mağdur annelerin yardım paraları PTT tarafından ödeniyordu. 19 sigortalı mağdur anne de doğum yardımı parası almak için SGK'ya başvurdu. İddiaya göre; SGK'da kadınların doğuma ilişkin iş görmezlik belgelerinde sahtecilik yapıldı. Sahte kimlik kullanılarak yardım paraları çalındı. SGK, olayla ilgili 7 yıl önce suç duyurusunda bulundu. Soruşturmada sahte işlemlerin çoğunun SGK'da görevli memurlar Yasemin T., Öztürk D., Hüseyin B. ve Mehmet B. tarafından yapıldığı, mağdur anneler adına düzenlenen sahte kimlikler ile para çekme işlemi yapan diğer şüpheli kişinin de Şefika A. olduğu tespit edildi. İfadeleri alınan şüphelilerden Yasemin T., suçlamayı reddetti. 14 kez para çekerken kameraya takılan Şefika A. ise suçunu itiraf ederek "Sahte nüfus cüzdanı üzerindeki fotoğraf bana ait. Fatih K.'nin talimatıyla paraları çektim" diye konuştu. Çekilen tutarın 165 bin 416 lira olduğu belirlendi. Fatih K.'nin mağdur kadın sayısınca 76 yıldan 266 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer sanıklar Hüseyin B.'nin 12 yıldan 42 yıla kadar, Mehmet B.'nin 20 yıldan 70 yıla kadar, Öztürk D. ile Yasemin T.'nin 4 yıldan 14'er yıla cezalandırılmaları talep edildi.
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Analık parasına bile göz diktiler
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