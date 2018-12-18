Avanak Avni’nin heykelini çaldılar

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Ünlükarikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Avanak Avni'nin İstanbul Kadıköy'de bulunan heykeli çalındı. Olay, Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi'nde geçtiğimiz perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Haydarpaşa Karikatür evinin karşısında, 2004 yılında vefat eden Oğuz Aral'ın heykeliyle birlikte duran bronz heykeli ayak bölümünden balyozla kırdıktan sonra çalarak kaçtı. Kadıköy Belediyesi'nin 2017 yılında heykeltıraş Yunus Tonkuş'a yaptırdığı heykellerden birinin ortadan kaybolduğunu fark eden belediye görevlileri, durumu polise bildirdi. Soruşturma başlatan polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.