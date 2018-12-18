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’da 552 gram esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

’da bir otomobil içerisinde 552 gram uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 15:14
Bolu’da 552 gram esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Edinilen bilgiye göre kent merkezinde bir otomobil içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullanıldığı iddia edilen otomobilde bulunan Ahmet Çetin S. (42), Hasan G. (31) ve Baki G. (27) gözaltına alındı. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada 552 gram esrar ele geçirildi.
İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Bolu’da 552 gram esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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