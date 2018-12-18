Halay esnasında büyük şok yaşamışlardı! Düğün davasında karar açıklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 10 Kasım 2014 tarihinde Murat B. ve Burcu B. adlı çiftin düğünde yaşanan trajikomik olayda, çalan müzik eşliğinde kendini halaya kaptıran davetliler bir anda müziğin kesilmesi, ışıkların kapatılmasıyla büyük şok yaşadı. Bir süre ne olduğunu anlamayan gelin ve damat ile davetliler, düğün salonu görevlisinin düğünü iptal ettiklerini söylemesi sonrasında şok oldular.



İŞLETME GÖREVLERİNİN DÜĞÜNÜ DURDURMALARI GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Davetliler tarafından görüntülenen kargaşa anlarında bazı davetlilerin fotoğraf çekmesine öfkelenen salon görevlileri, "Kimse fotoğraf çekmeyecekti" diyerek düğün sahiplerinin üzerine yürüdü. Çıkan olaylar üzerine işletme sahipleri düğün salonundaki elektrikleri kapattı. Elektriklerin kesilmesi ile şok yaşayan davetliler, salonu terk etmeye başladı. Bir davetlinin cep telefonuyla fotoğraf çekmesi yüzünden düğünü iptal olan gelin ve damadın babaları, tüketici mahkemesinde açtığı davada, düğün günü misafirlerin fotoğraf çekmesi üzerine, salon işletmecisi ve fotoğrafçısının müziği, ışıkları kapatarak düğünü iptal ettiklerini, 'Hani kimse fotoğraf çekmeyecekti' diyerek ailelerinin üzerine saldırdıklarını öne sürdü.

DÜĞÜNÜ İPTAL OLAN ÇİFTİN YAKINLARI SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Yaklaşık 4 yıl önce yaşanan olay nedeniyle çocuklarının evlilik yıl dönümünü kutlayamadıklarını söyleyen davacı dünürler, takılamayan takılar ve organizasyon için ödenen sözleşme bedeli sebebiyle maddi zararlarının büyük olduğunu kaydetti. Dünürler, 21 bin 700 TL maddi tazminat ile 100 bin TL manevi tazminatın kendilerine ödenmesini talep etti. Davacı salon işletmecisi ve fotoğrafçı ise iddiaları reddetti. Davalılar, sözleşmede belirtilmesine rağmen davetlilerin çekim yaptığını öne sürdü.

DÜĞÜNÜ İPTAL EDEN İŞLETMECİ YAKLAŞIK 25 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Olay sonrasında düğünleri iptal olduğu için mağdur olan Murat B. ve Burcu B. çifti, düğünlerini iptal eden işletmeci Şafak S. hakkında açtıkları tazminat davasında ise kısmi karar açıklandı. Gebze Tüketici Mahkemesinde görülen davada alınan karar ile işletmeci Şafak S.'nin mağdur olan çiftte faizler hariç 14 bin 200 TL tazminat ödenmesine hükmedildi. İşletmeci yapacağı itirazın kabul olmaması halinde, 2014 yılından itibaren işletilecek faizlerle birlikte mağdur çifte yaklaşık 25 bin TL maddi ve manevi tazminat ödeyeceği öğrenildi.