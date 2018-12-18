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Dayakçı polis bu kez rüşvetten tutuklandı

Giriş Tarihi: 18.12.2018
Dayakçı polis bu kez rüşvetten tutuklandı
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aynı binada bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne operasyon düzenleyerek iki polisi rüşvet iddiasıyla gözaltına almıştı. O polislerden H.Y. kamuoyunun yakından tanıdığı biri çıktı. H.Y., 2011'de İzmir Karabağlar Polis Merkezi'nde, Fevziye Cengiz'i 2 memurla birlikte darp eden kişiydi. Dayakçı polis, 2015'te "basit yaralama" kapsamında yargılanmış, iyi hal indirimi ile 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edilmiş ve cezası ertelenmişti. Cengiz ise "Devlet memuruna hakaretten" 8 bin 840 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. H.Y. dün rüşvetten tutuklandı. DHA
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Dayakçı polis bu kez rüşvetten tutuklandı
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