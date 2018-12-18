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'nün "adliye yapılanması"na operasyon

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "adliye yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında adliye icra ve seçim müdürlerinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 10:22
FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'den sorumlu sözde "adliyeler imamı" ile irtibatlı oldukları iddiasıyla, aralarında adliye icra ve seçim müdürleri, zabıt katibi, infaz koruma memuru, mübaşir ve öğretmenin de bulunduğu 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 16'sını gözaltına aldı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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FETÖ'nün "adliye yapılanması"na operasyon
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