Gaziantep'te ölüm tehlikesine aldırış etmeyen hırsızlar kameralara böyle yakalandı

Gaziantep'in Çakmak Mahallesi Nizip Caddesi üzerinden geçen akım yüklü enerji kabloları bir hafta içerisinde 3 kez kesildi. Ölüm riskine rağmen elektrik direğine tırmanan hırsızlar, getirdikleri malzemeler yardımıyla enerji yüklü bakır kabloları kesti. Tehlikeye rağmen kabloları çalan hırsızlar, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle esnafı da bıktırdı. Esnaf Hasan Korkmaz, "Son dönemlerde bu hırsızlık olayı sürekli olmaya başladı. Kabloyu kesip gidiyorlar. Elektrik şirketi gelip bağlıyor. Ama saatlerce mağdur oluyoruz. Son hırsızlığın ardından 4 saat elektriksiz kaldık" diye konuştu. Korkmaz, hırsızların metrelerce uzunlukta elektrik direğine tırmanarak kablolara ulaştığını belirtirken, akıma kapılma riskine rağmen hırsızların kabloları kestiğini ifade etti. Korkmaz, hırsızların 50-60 metre bakır kabloyu alabilmek için girdikleri riske de şaşırdığını kaydetti.



Güvenlik kameralarına yakalandı

Kendi hayatlarını hiçe sayan ve esnafı bıktıran hırsızlar, son olayda ise çevredeki güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık öncesinde keşif yaptıkları belirlenen şahısların, yaptıkları son kontrollerin ardından gözlerine kestirdikleri elektrik direğine yöneldikleri görüldü.