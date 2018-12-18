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İki gün yarı baygın gezdi, kafasından mermi çıktı

'da ailesinin alkol aldığı için sarhoş olduğunu düşündüğü ve iki gün boyunca yarı baygın gezen kişinin hastanede yapılan tedavisinde, başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 10:50
İki gün yarı baygın gezdi, kafasından mermi çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin odasında yarı baygın olarak bulunan Oğuzhan Ç. (22) yakınları tarafından aşırı derecede alkol aldığı düşünülerek tedavi için özel bir tıp merkezine götürüldü.

BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Burada tetkikleri yapılan Ç. alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtilerek evine gönderildi. Ancak Ç.'nin yarı baygın halinin iki gün boyunca geçmemesinden şüphelenen ailesi, bu defa oğullarını Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürdü. Burada doktorlar tarafından sağlık kontrolü yapılan Ç.'nin kafasına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi.

Kafasındaki merminin iki gün önce isabet ettiği değerlendirilen ve sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Oğuzhan Ç. hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Ç.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Ç.'nin evine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri burada yaptıkları çalışmada buldukları bir kuru sıkı tabancayı incelemek üzere emniyete götürdü. Oğuzhan Ç.'nin yorgun mermi nedeniyle yaralanmış olabileceğini değerlendiren polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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