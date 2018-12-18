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polisinden '' açıklaması

Emniyet Müdürlüğü, Melikgazi ilçesinde çok sayıda kedinin işkence yapılarak öldürüldüğü yolundaki haberler üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, yapılan araştırma sonucu sadece bir kedinin otomobil çarpması sonucu ezilerek öldüğü ve çocuklar tarafından gömüldüğü ifade edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 23:17 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 23:22
Kayseri polisinden 'kedi' açıklaması

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde 8 kediye işkence yapıldığı, 4'ünün ise işkence sonucu öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

KAZA İLE ÖLEN KEDİYİ ÇOCUKLAR GÖMDÜ

Konu ile ilgili yapılan araştırma hakkında bilgi verilen açıklamada iddia edilen olay yerinde bir kediye otomobilin çarptığı, olayı gören çocukların ise kediyi gömdükleri belirtildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nce bu konuyu sosyal medyada yayan ve paylaşan sorumlular hakkında 'Halkı paniğe sevketmek' gerekçesiyle Basın Savcısına suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

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Kayseri polisinden 'kedi' açıklaması
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