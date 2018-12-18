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bulunmak için kahve yerine ciğer falına bakmışlar...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 10:47
Kehanette bulunmak için kahve yerine ciğer falına bakmışlar...

Dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer alan Hititlerin çivi yazılı fal metinlere göre, kurban ettikleri hayvanların ciğerine bakarak imparatorluğun geleceğine dair bulunmuşlar.

Doğa şartlarından korkan Hititlerin, hava değişimi ya da herhangi bir salgın hastalığa karşı ne yapacaklarını, nasıl davranacaklar veya neden salgın olduğunu bilmedikleri için bunları tespit etmek adına ya kehanette bulunmuşlar yada fal bakmışlar. Fal için kuşları, yılanları izleyen Hititlerin özellikle kurban ettikleri hayvanların ciğerlerindeki birtakım özelliklere bakmışlar.

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Kehanette bulunmak için kahve yerine ciğer falına bakmışlar...
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