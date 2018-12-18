Kıskançlık cinayetinin sanığı, kız arkadaşına şiddet uygulamış

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kız arkadaşı Hava Ö. ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği Sami Aydın'ı (39), kıskançlık nedeniyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ozan İrven'in (27) davası karara kaldı. Hava Ö. talimatla verdiği ifadesinde Sami Aydın'ın komşu iş yerinde çalıştığını söyleyerek, "Ozan ile 4 yıl birlikteliğimiz oldu. Bana uyguladığı şiddet ve kötü muameleye dayamayarak Bursa'yı terk edip, Borçka'ya gittim" dedi. Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, Ozan İrven hakkında ömür boyu hapis cezası talep etti.

Olay, geçen yıl Eylül ayında meydana geldi. Tekstil atölyesi sahibi Ozan İrven, yandaki diğer tekstil atölyesinde çalışan, 4 yıldır birlikte olduğu ve nişanlanmayı düşündüğü kız arkadaşı Hava Ö. ile yakındaki bir başka iş yerinin sahibi Sami Aydın arasında ilişki olduğundan şüphelendi. İrven, olay günü Aydın'ın iş yerine gidip konuşmak istediğini söyledi. İkili, İrven'in otomobiliyle, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde baraj kenarındaki ormanlık alana gitti. İrven, burada çıkan tartışmada Aydın'a, av tüfeği ile bir el ateş edip kaçtı. Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ormanda bir süre saklanan Ozan İrven, ailesinin görüşüp ikna etmesi sonucu jandarmaya teslim oldu.

Tutuklanan Ozan İrven hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına Ozan İrven, sanık avukatı ile öldürülen Sami Aydın'ın eşi Habibe Aydın ve avukatı katıldı.

İrven duruşmada, "Maktulün üzerinde silah olduğunu net bir şekilde gördüm. O nedenle onun arabasına binmeyip kendi arabama bindirdim. Olay yerine gittiğimizde araçtan inip benim oturduğum tarafa doğru geldi. Ben de arabanın içinde üst kısımdaki rafta bulunan tüfeğimi alarak indim ve bana söylediği sözler nedeniyle ateş ettim. Beni tahrik eden maktuldür. Böyle bir olay yaşansın istemezdim. Çok pişmanım. Kadermiş, oldu" şeklindeki daha önce verdiği savunmayı tekrarladı.

'SAMİ İLE HİÇBİR GÖRÜŞMEM OLMADI'

Duruşmada talimatla savunması alınan Hava Ö.'nün de ifadesi okundu. Hava Ö., "Sanıkla 4 yıllık bir beraberliğimiz oldu. Olaydan 20 gün önce bana uygulamış olduğu şiddet ve kötü muameleye dayanamayarak onu terk edip Borçka'ya geldim. Sami'nin bizim çalıştırdığımız iş yerinin üst katında iş yeri varmış. Soyadını da olaydan sonra öğrendim Bu kişi ile aramızda hiçbir şey olmadı. Ozan kendi kafasında aramızda bir şeyler olduğunu düşünüp, kıskançlık sebebiyle böyle bir şey yapmış. Ancak daha önce de dediğim gibi benim bu kıskançlığa sebep olacak Sami ile herhangi bir görüşmem olmamıştır. Sami ile birlikte olmadım, duygusal anlamda hiçbir şey olmadı. Ozan'dan kıskançlık yüzünden birçok defa psikiyatriste gitmesini istedim, ancak gitmedi" dedi.

ÖMÜRBOYU HAPİS CEZASI İSTEDİ

Duruşmada mütaala veren cumhuriyet savcısı, sanık Ozan İrven'in kız arkadaşı olduğunu söylediği Hava Ö.'nün 4 yıl birliktelik yaşadığı, şiddet ve tehditten sonra Bursa'yı terk ettiği, Sami ile bir ilişkisinin bulunmadığı, tanık ifadeleri, toplanan deliller sonucu, kız arkadaşı ile maktulün ilişkisi olduğuna yönelik savunmasında kız arkadaşı tarafından doğrulanmadığı, Sami Aydın'a öldürücü bölge olan damarına ateş ettiği, işyerine döndüğünde vurduğu Sami'nin yerini söylemediği, öldürme kastıyla hareket ettiğinden kasten adam öldürmek suçundan TCK 81/1 maddesi gereğince ömür boyu hapis cezası talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlayacaklarını belirterek süre talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar verilmek üzere Ocak ayına erteledi.

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