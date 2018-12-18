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ve 'dan son dakika ve kar uyarısı! Dikkat! İstanbul'da kar yağışı başlıyor!

İstanbullular dikkat kar yağışı bugün başlıyor! 'nin yapmış olduğu ve son dakika kar yağışı uyarılarının ardından doğu bölgelerinin haricinde Marmara bölgesinde de kar yağışı dün akşam itibariyle başladı. Edirne ve Tekirdağ'da sağanak yağışların yerini kar yağışına bırakmasının ardından bölge beyaz örtüye büründü. Yoğun kar yağışının göründüğü Keşan'da okullar bugün tatil edildi. Evden çıkmak için hazırlanan vatandaşlar 'bugün hava nasıl olacak' sorusunu yoğun şekilde araştırıyor. İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam eden yağmur yağışı bugün yerini kar yağışına bırakacak. İstanbul'da etkili olacak kar yağışı için görevliler vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olması konusunda uyardı! İşte il il hava durumu raporları ve detaylar.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 07:32
Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika hava durumu ve kar uyarısı! Dikkat! İstanbul'da kar yağışı başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışına ilişkin uyarılar geldi. Aralık ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde vatandaşlar "Kar ne zaman yağacak" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışları dün akşam itibariyle batı bölgelirinde de etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un yanı başı olan Tekirdağ ve Edirne'de etkili olan kar yağışları vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Edirne Keşan'da yoğun kar yağışından d olayı valilik okulları bugün tatil edilirken bir haberde Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden geldi. Yağan kar yağışından dolayı kaymakamlık eğitime bir gün ara verdi. Meteoroloji'den sonra AKOM'da İstanbul'da yaşayan vatandaşları son dakika uyararak bugün görülecek kar yağışı nedeniyle uyardı. İşte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar.

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Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika hava durumu ve kar uyarısı! Dikkat! İstanbul'da kar yağışı başlıyor!
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