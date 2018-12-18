Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika hava durumu ve kar uyarısı! Dikkat! İstanbul'da kar yağışı başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışına ilişkin uyarılar geldi. Aralık ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde vatandaşlar "Kar ne zaman yağacak" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışları dün akşam itibariyle batı bölgelirinde de etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un yanı başı olan Tekirdağ ve Edirne'de etkili olan kar yağışları vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Edirne Keşan'da yoğun kar yağışından d olayı valilik okulları bugün tatil edilirken bir haberde Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden geldi. Yağan kar yağışından dolayı kaymakamlık eğitime bir gün ara verdi. Meteoroloji'den sonra AKOM'da İstanbul'da yaşayan vatandaşları son dakika uyararak bugün görülecek kar yağışı nedeniyle uyardı. İşte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar.