Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı haberi! - İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Açıklama geldi

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, yağışlar da beklenildiği gibi gidiyor. Hal böyleyken birçok vatandaş tarafından büyük kentlerdeki hava durumu sıkça sorgulatılmaya başlanıyor. Ankara, İzmir ve İstanbul'da hava nasıl olacak sorusu en çok aratılanlar arasında bulunuyor. Genel itibariyle evden çıkmadan önce bu soruların yanıtlarını sorgulayan bireyler için bu yazımızda Meteoroloji'den gelen raporlar doğrultusunda hava durumu tahminlerini hazırladık. Ankara ve İstanbul'da kar yağacak mı? İşte merakla beklenen o sorunun yanıtı...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da yaşayan bireylerin en çok merak ettikleri soruların başında bu konu geliyor. Biz Sabah.com.tr ekibi olarak her gün olduğu gibi bu gün de sizler için bu sorunun yanıtını hazırladık...