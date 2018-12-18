Müge Anlı’nın işaret ettiği o isim tutuklandı

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İzmir'de ortadan kaybolan 2 kadınla ilgili Müge Anlı'nın programına katılan Haydar Sırça, tutuklandı. İzmir'de 8 Ağustos'ta esrarengiz şekilde kaybolan 42 yaşındaki Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi günlerdir olayı adım adım izleyen Müge Anlı duyurdu. Anlı, "Nursel Doğan, en son sevgilisi Haydar Sırça ile görüştükten sonra kaybolmuştu. Sırça çelişkili ifadeler veriyordu. Sırça, 'Kuvvetli cinayet' şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi" dedi. Anlı, zanlı Sırça'yı programında konuk etmiş, birçok çelişkili ifadesini ortaya çıkarmıştı. İHA