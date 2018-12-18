Son dakika haberi: Murat Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı

Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Murat Özdemir, tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Bugün sabah saatlerinde yaşanan son dakika gelişmesine göre Murat Özdemir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Televizyonda yayınlanan bir programdan diskalifiye olan Murat Özdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu büyük tepki çekti. İşte Murat Özdemir'in ilk ifadesi...
Giriş Tarihi: 18.12.2018 14:17Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 14:17
TV yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamele yaptığı papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.