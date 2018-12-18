Öldürülen anne ve kızı toprağa verildi

Burdur'da tartıştığı eşi tarafından silahla öldürülen anne ve kızının cenazeleri toprağa verildi.

Emekli astsubay Muzaffer Danış (50) tarafından öldürülen Nilüfer (50) ile kızı Gizem Danış'ın (18) cenazeleri, otopsi işleminin ardından yakınları tarafından Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Ulu Cami'ye getirildi.

Olayın gerçekleştiği sırada evde bulunmayan Özge ile Oğuzhan Danış kardeşler, anne ve kız kardeşlerinin tabutu başında ağladı.

Nilüfer ve kızı Gizem Danış'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Sultan Dere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Burdur Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Orhan Kılıç da katıldı. Vali Şıldak, bir süre Nilüfer Danış'ın tabutunu taşıdı.

Eşi ve kızını vurduktan sonra başına ateş eden ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muzaffer Danış'ın cenazesinin de ikindi namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.

Üç çocuk babası Muzaffer Danış, 17 Aralık'ta Dede Korkut Caddesi'ndeki evinde tartıştığı eşi ve kızını silahla öldürmüş, ardından başına ateş etmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



