Otomobil fiyatına uçak satıldı

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Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurtdışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a ait 5 uçak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı. TMSF Başkanlığı'nda düzenlenen ilk ihalede, Hazine'den TMSF'ye satışı için izin verilen iki uçak için ihale yapıldı. CESSNA 172R TC-EEB marka ve model uçak 640 bin liradan, CESSNA 172S TC-MHT marka ve model uçak ise 555 bin liradan satıldı. 555 bin liraya uçağı satın alan ve ismini açıklamayan işadamı, cipinin dahi uçaktan pahalı olduğunu belirtti. İşadamı, "Çok sevinçliyim. Uçak kullanma belgesi aldım fakat kullanacak uçak bulamadım. Ben de bu ihale ile otomobilden daha ucuza gelen bir uçak satın aldım. Mutluluğumu tarif edemem" dedi.