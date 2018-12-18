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Marmara'da dev köpek balığı yakalandı

'nde yakalanan 3 metre boyundaki camgöz cinsi köpek balığı görenleri ürküttü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 10:13
Marmara'da dev köpek balığı yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki balıkçılar tarafından Marmara Denizi'nde yakalanan camgöz cinsi köpek balığı balıkçı tezgâhlarında ilgi odağı oldu. 3 metre boyunda ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki köpek balığının kilogram fiyatı ise 25 TL'den alıcı buluyor. Ağırlıklı olarak kış aylarında tüketilen balığın fiyatları türüne göre değişiklik gösteriyor.

Çinekop 30 TL, tekir 25 TL, istavrit 15 TL'den alıcı bulurken, hamsinin fiyatı ise 20 TL'den satıldı. Balıkçı Tahir Uzunay, 3 metre boyunda köpek balığını tezgâhta teşhir ettiklerini ifade ederek, "3 metre boyunda ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki cam göz cinsi köpek balığı ilgi çekiyor. Fotoğraf çekenler çok. Satın almak isteyenlere kilosunu 25 TL'den veriyoruz" diye konuştu.

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Marmara'da dev köpek balığı yakalandı
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