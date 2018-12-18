Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Papağana işkence yapan Murat Özdemir 21 gün akıl hastanesinde yatacak

Papağana işkence yapan 21 gün akıl hastanesinde yatacak

hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören 21 gün akıl hastanesinde yatacak.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 20:02 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 20:50
Papağana işkence yapan Murat Özdemir 21 gün akıl hastanesinde yatacak

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi. Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir'e "hayvana eziyetten" işlem yapıldı ve akıl hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Akıl hastanesine götürülen Özdemir'in 21 gün hastanede yatacağı öğrenildi.

Murat Özdemir'in elinde işkenceye uğran papağanın bilinmeyen özellikleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Papağana işkence yapan Murat Özdemir 21 gün akıl hastanesinde yatacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN