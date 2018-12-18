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'da operasyonu: 2 gözaltı

'da düzenlenen operasyonunda 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 15:08
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu 4 şahıstan 2 paket halinde 0,82 gram bonzai ele geçirdi. Şahısların maddeleri almış olduğu tespit edilen F.K. yakalanarak gözaltına alındı. F.K.'nin evinde yapılan aramada 0,06 gram ve 130,72 gram olmak üzere 2 paket bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili evde bulunan O.Ü. adlı kadın da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan F.K. ve O.Ü. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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