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Sobadan sızan gaz karı-kocayı öldürdü

Giriş Tarihi: 18.12.2018
Sobadan sızan gaz karı-kocayı öldürdü
Isparta'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri sanılan karı-koca yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Ayazmana Mahallesi'nde oturan Mehmet Aybirdi (65) ve Fatma Aybirdi'yi (63) ziyarete giden kızları, anne ve babalarını hareketsiz görünce sağlık ekiplerini ve polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet ve Fatma Aybirdi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri değerlendirilen çiftin cesetleri, otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırıldı. AA
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Sobadan sızan gaz karı-kocayı öldürdü
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