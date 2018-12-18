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Taksici aracında unutulan 12 bin 400 doları sahibine ulaştırdı

'ta taksici, aracında bir turistin unuttuğu içerisinde 12 bin 400 çantayı sahibine ulaştırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 21:53 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 21:53
Taksici aracında unutulan 12 bin 400 doları sahibine ulaştırdı

Haramidere'de Ömer Ekin adlı taksici, 34 TDM 05 plakalı taksisinde temizlik yaparken bir müşterisi tarafından arka koltukta çanta unutulmuş olduğunu fark etti. Çantaya bakan taksici Ekin, içerisinde 12 bin 400 dolar, telefon ve pasaport olduğunu gördü. Ekin, pasaporttaki fotoğrafa baktığında aracına son olarak binen turisti hatırladı. Müşteriyi bıraktığı siteye giden Ekin, güvenlik görevlilerinin yardımıyla turiste ulaştı. Ekin, sitenin güvenlik görevlilerinin yanında çantayı sahibi olan turiste teslim etti. Kaybettiği çantasına kavuşunca sevinen turist, taksiciye teşekkür etti.

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Taksici aracında unutulan 12 bin 400 doları sahibine ulaştırdı
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