Taksici katilini ailesi teslim etti

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da bindiği taksinin şoförünü tabancayla vurarak öldüren şüpheli Ankara'da ailesi tarafından polise teslim edildi. Bayrampaşa ilçesinde 27 Kasım'da bindiği ticari taksinin şoförü Nihat Elçi'yi başından silahla vurarak öldüren ve ön koltukta bulunan paraları alıp giden şüpheli dün karakola teslim oldu. Ailesi tarafından görüntüleri izledikten sonra teslim edilen Mehmet Ayçiçek'in İstanbul'da 20 yıldır çanta işi yaptığı belirtildi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde olduğu belirlenen Mehmet Ayçiçek, Dikmen semtindeki karakola ailesi tarafından götürülerek teslim edildi. Televizyondan haberleri izleyen ailenin oğullarını görüntüden tanıması üzerine karakola teslim ettikleri belirtildi. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı Mehmet Ayçiçek'in iddialara göre ilk ifadesinde taksiciyi neden öldürdüğünü hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Nihat Elçi'yi vurduğu silahı internet üzerinden tanımadığı bir kişiden aldığını ileri süren Ayçiçek, olayın ardından silahı denize attığını belirtti. Şüpheli Ayçiçek, sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince teslim alınarak İstanbul'a getirilecek.