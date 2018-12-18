Tenzile Ana Parkı açıldı

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yapımı tamamlanan Tenzile Ana Parkı kullanıma açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın ismini taşıyan park, ilçe halkından yoğun ilgi gördü. Ahlat'tan özel olarak ilçeye getirilen taşlarla girişi örülen parkta, çocuk oyun grupları, kameriyeler ve süs havuzu mevcut. Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, "Daha önce ilçemizde açmış olduğumuz Recep Tayyip Erdoğan Parkı bölgemize hitap ederek, en güzel piknik ve park alanı olmuştu. İkinci parkımıza ise Cumhurbaşkanımızın annesi olan "Tenzile Ana" ismini verdik. Tenzile Ana Parkı şehrimize yakışır düzeyde bir park olmuştur" dedi.