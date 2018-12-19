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'da ticaretine 1 tutuklama

'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden Ersin E. (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 15:23
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan Ersin E., Şafak D. (34) ve Melek M. (22) üzerine araştırma başlattı. Selimiye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarının tespit edilmesi üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ersin E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şafak D. ve Melek M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bursa'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
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