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Esrarengiz olayı kafadaki bu mermi çözecek

'da ailesinin alkol aldığı için sarhoş olduğunu düşündüğü ve iki gün boyunca yarı baygın gezen kişinin başına isabet ettiği belirlenen yorgun merminin görüntüsü ortaya çıktı. Polis olayı çözmek için doktor tarafından merminin kafadan çıkartılıp kendilerine verilmesini bekliyor

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 11:14
Esrarengiz olayı kafadaki bu mermi çözecek

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin odasında yarı baygın olarak bulunan Oğuzhan Ç. (22) yakınları tarafından aşırı derecede alkol aldığı düşünülerek tedavi için özel bir tıp merkezine götürüldü.

KAFASINA YORGUN MERMİ İSABET ETMİŞTİ

Burada tetkikleri yapılan Ç. alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtilerek evine gönderildi. Ancak Ç.'nin yarı baygın halinin iki gün boyunca geçmemesinden şüphelenen ailesi, bu defa oğullarını Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürdü. Burada doktorlar tarafından kontrolden geçirilen Ç.'nin kafasına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi.

Kafasındaki merminin iki gün önce isabet ettiği değerlendirilen ve sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Oğuzhan Ç. hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Ç.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Bu arada Oğuzhan Ç.'nin çekilen kafa filminde mermi açıkça görüldü. Ayrıca merminin beyne ne kadar zarar verdiği de çekilen detaylı filmde gözler önüne serildi. Polis şimdi bu merminin doktorlar tarafından çıkartılıp kendilerine verilmesini bekliyor. Polis mermiyi inceleyerek bu esrarengiz olayı çözmeye çalışacak. Doktorlar ise yaralının hayati tehlikesi devam ettiği için şimdilik mermiye müdahale etmiyor.

İki gün yarı baygın gezdi, kafasından mermi çıktı

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Esrarengiz olayı kafadaki bu mermi çözecek
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