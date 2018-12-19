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Hücre evinde yakalanan şüphelisi çift tutuklandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen çift tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 12:40
Hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi çift tutuklandı

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve Niğde'de örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evinde gözaltına alınan E.U. ve eşi Ö.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen çift, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Örgüt sorumlusu oldukları değerlendirilen ve KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen çift, Niğde ve Kastamonu emniyet müdürlükleri ekiplerinin ortak çalışmasıyla dün gözaltına alınmıştı.

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Hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi çift tutuklandı
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