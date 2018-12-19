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yağış rekoru kırdı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018
Kemer yağış rekoru kırdı
Antalya'nın Kemer ilçesi, 24 saatte metrekareye düşen toplam 490,8 kilogram yağış miktarıyla Türkiye'de günlük yağış rekorunu kırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Aralık'ta ölçülen 24 saatlik toplam yağış miktarı olan 490,8 kilogram değeri bugüne kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış miktarı oldu. Bu rakam, 1992'de Marmaris'te kaydedilen 466 kilogramlık 24 saatlik günlük toplam yağış miktarını geçerek yeni bir rekor olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayıtlarına girdi.
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Kemer yağış rekoru kırdı
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