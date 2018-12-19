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sonuçları ne zaman saat kaçta çekilecek? Milli Piyango 19 Aralık çekiliş sonuçları sıralı tam liste MPİ

Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merakla bekliyor. En son gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyenin kazanı 2500000 TL'nin sahibi olmuştu. çıkan biletin satıldığı yer ise Ankara idi. Peki, 19 Aralık MPİ Milli Piyango çekilişi ne zaman saat kaçta çekilecek? Detaylar ve 19 Aralık sıralı tam liste sorgulama işlemlerini sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 09:55
Milli Piyango sonuçları ne zaman saat kaçta çekilecek? Milli Piyango 19 Aralık çekiliş sonuçları sıralı tam liste MPİ

Milli Piyango 19 Aralık çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Milli Piyango sonuçlarını merak eden yurttaşlar, 19 Aralık Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste çekiliş sonuçlarını ilgiyle araştırıyor.

Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Milli Piyango 19 Aralık sonuçları bilet sorgulama işleminizi sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içinden yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 19 ARALIK SIRALI TAM LİSTE MPİ SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9,19 ve 29'unda düzenli olarak yapılıyor. Milli Piyango oyununun ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor. Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.

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