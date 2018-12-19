Okul yolunda annesi ile öldü

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Rize'de hafriyat kamyonunun çarptığı anne ile kızı hayatını kaybetti. Feci kaza, dün saat 08.20'de, Müftü Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi.Sabriye Öksüz (37) ile okula götürdüğü ilkokul öğrencisi kızı Melisa Öksüz'e (10), inşaat çalışması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapalı yola giren Mustafa Balcı (48) yönetimindeki hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Melisa yola savrulurken, annesi Sabrile Öksüz bir süre kamyonun altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında sıkıştığı yerden çıkarılan Sabire Öksüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.Melisa Öksüz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Melisa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgede yapımı devam eden alışveriş merkezi inşaatında çalıştığı öğrenilen sürücü Balcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücünün kullandığı yolun ters şerit olduğu, ayrıca alışveriş merkezi inşaatı nedeniyle trafiğe kapatıldığı ve sadece inşaatta çalışan araçların kullanımına izin verildiği belirtildi.Okul yolunda trafik kazasına kurban giden Şehit Şuayip Seferoğlu İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Melisa Öksüz'ün kırılan su matarasının çevreye saçılan parçaları, görenlerin yüreğini dağladı.